Прокуратура взяла на контроль дело врача, напавшего на больницу в Светлограде

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после инцидента с нападением на Петровскую районную больницу в Светлограде. Врач, который там работает, пришел на работу с огнестрельным оружием, чтобы разобраться с женой.

Его арестовали и увезли, а учреждение продолжило работу в штатном режиме. По предварительной информации, он хотел разобраться со своей женой-медсестрой по их личным вопросам. На место происшествия выехала прокурор районна Людмила Пустовойт.

- Прокуратура края поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия), - рассказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото с места событий.