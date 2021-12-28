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28 декабря 2021 12:21

Хороший реаниматолог и любитель экстрима: что известно о враче, взявшем в заложники жену-медсестру

После захвата заложницы на Ставрополье заведено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Андрей и Людмила М.

Андрей и Людмила М.

28 декабря 2021 года в Петровскую районную больницу ворвался неизвестный мужчина с ружьем наперевес. Пролетев по коридорам, он схватил одну из медсестер и поволок за собой. Как позже выяснится, в заложники к нападавшему попала...его собственная супруга. Да и препятствий на посту охраны мужчина не встретил лишь потому, что в больнице его прекрасно знали. Ведь Андрей М. работал здесь реаниматологом.

Подробности этой удивительной истории, а также что известно о медике, взявшем в заложники жену - читайте в материале «КП-Ставрополь».

Андрей М.

Андрей М.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Через несколько минут после инцидента в ряде СМИ промелькнула молния: «Неизвестный с ружьем открыл стрельбу и взял заложников в больнице под Ставрополем». Подумалось о страшном, вспомнился 1995 год и больница в другом районном городке – Буденновске.

Еще через несколько минут выяснилось: нападавший схвачен, угрозы нет. Выдохнув, мы связались со своими источниками.

По словам собеседника «КП», нападавший был нетрезв и размахивал ружьем, выкрикивая угрозы. Шокированная супруга пыталась остановить Андрея и отобрать у него оружие, А именно – охотничью «Сайгу». Но, сопротивляясь, мужчина открыл огонь.

Андрей и Людмила М.

Андрей и Людмила М.

К счастью, пострадавших не оказалось. После потасовки и разговора с супругой, Андрей М. осознал, что натворил. Пытаясь спастись от неизбежного, он забился в один из кабинетов, где его, в итоге, и обнаружили приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов.

С супругой-медсестрой все тоже практически в порядке. Правда, после нападения женщине пришлось поставить капельницу, чтобы успокоить нервы.

ПРИЧИНЫ НАПАДЕНИЯ

По сведениям СУ СКР по Ставропольскому краю, причиной неадекватного поведения врача мог послужить разлад в семье. По версии ведомства врач подозревал, что его супруга крутит служебный роман другим медиком. В ряде СМИ даже появлялась информация о том, что пара разошлась. Однако собеседники «КП-Ставрополь», работающие в больнице, информацию о недавнем разводе не подтвердили.

Кроме того, доктора М. все характеризуют с достаточно положительной стороны.

- Да что могу сказать об Андрее? Хороший мужик. Достаточно спортивный. Близко с ним не общались, но могу сказать только хорошее, - рассказал в беседе с «КП-Ставрополь» один из работников больницы, попросивший не называть его имени.

Андрей М.

Андрей М.

По информации «КП-Ставрополь», в районной больнице Андрей М. только подрабатывает. Всего же у него три места работы, одно из которых – частная клиника. В момент нападения у мужчины был выходной. Из официальных данных известно, что к жене он пришел пьяным.

- Это вообще не свойственно ему. Я не помню, чтобы он когда-то появлялся на работе пьяным. Андрей хороший специалист, - рассказал собеседник «КП-Ставрополь». Эти сведения подтвердили несколько человек из числа сотрудников районной больницы.

«Сайга», с которой мужчина ворвался в больницу, тоже вряд ли окажется незарегистрированной. Как стало известно «КП», Андрей М. любил активный отдых: рыбалку, походы. Например, в 2018 году врач покорял Эльбрус. За несколько дней группа взобралась на 5000 метров ввысь и развернулась. Сам Андрей при восхождении на гору был достаточно радушен и дисциплинирован, рассказал его попутчик Ильдар.

По факту нападения на больницу в Светлограде заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Прокуратура Ставрополья организовала собственную проверку инцидента.

Андрей М.

Андрей М.

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