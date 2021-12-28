Восстановлена хронология нападения вооруженного врача на жену на Ставрополье

Андрей М.

Правоохранительные органы восстановили общую картину того, как произошел захват медсестры в заложницы в районной больнице Светлограда. После 12 часов, во внерабочий свой день, пьяный врач-реаниматолог и травматолог Андрей М. пришел в больницу, чтобы выяснить отношения с супругой Людмилой - у мужчины были подозрения, что она изменяет с другим врачом. При себе у него была "Сайга".

Через несколько минут доктор застал жену в коридоре, после нескольких фраз между ними завязалась борьба, в ходе которой женщина пыталась отобрать у нападавшего оружие. Он несколько раз выстрелил, все пули угадили в стены. Затем мужчина понял, что делает, и убежал с оружием в кабинет, где закрылся. Задержание прошло без выстрелов, сотрудники Росгвардии и полиции приехали на место через две минуты после срабатывания тревожной кнопки. К 12:30 часам операция была завершена, начались следственные действия.

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

Людмила потрясена случившимся, ей поставили капельницу. Против ее мужа возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Коллеги рассказывали корреспонденту "КП-Ставрополь", что такое поведение несвойственно Андрею.

Андрей и Людмила М.

- Я не помню, чтобы он приходил в больницу пьяным. Он хороший специалист.

Все собеседники издания отмечают, что подозреваемый любил мужской вид отдыха: рыбалку, походы. Известно, что он участвовал в 2018 году в восхождении на Эльбрус, но вместе со всей группой развернулся на 5000 тысячах метрах - никто из них не был профессиональным спортсменом.

Андрей М.

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