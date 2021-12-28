Напавшим на больницу в Светлограде мужчиной оказался работающий там врач

Мужчиной, который напал на Петровскую районную больницу в Светлограде, оказался работающий там врач. Он пришел в учреждение с оружием в руках, чтобы разобраться со своей женой-медсестрой.

По предварительным данным, он хотел вывести ее на серьезный разговор, поэтому зашел в кабинет. Остальной персонал и пациенты в панике закрылись в остальных комнатах. К счастью, все обошлось.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет, - рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото с места событий и писала, что сказал губернатор региона Владимир Владимиров по данному инциденту.