Ставрополец лишится водительских прав за то, что сел за руль под действием наркотиков

В Ставропольском крае под Буденновском сотрудники ГИБДД региона остановили подозрительного водителя. Он опасно выезжал со встречной полосы, когда пытался совершить маневр. Полицейские остановили мужчину.

- За рулем находился 23-летний гражданин, который начал вести себя неадекватно: не мог ответить на вопросы и вспомнить, как его зовут, куда он ехал, гражданин постоянно засыпал. Из-за очевидных признаков опьянения и плохого самочувствия сотрудники ДПС вызвали на место скорую помощь, - сказано в сообщении ведомства.

Уже на месте медики подтвердили, что мужчина находится под действием наркотиков. Ему предложили пройти проверку в диспансере, на что он согласился.

Теперь ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф.