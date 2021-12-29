На Ставрополье мужчину за рулем ударил сердечный приступ, который стал причиной ДТП

В Пятигорске на пересечении улиц Степной и Новой произошло ДТП: столкнулись ВАЗ и грузовик Исузу. Оказалось, что водитель получил сердечный приступ прямо во время движения и потерял управление.

- Водитель автомобиля в пути движения потерял сознание, его супруга, которая находилась на переднем пассажирском сидении, вывернула руль, чтобы автомобиль съехал на обочину, но транспортное средство на скорости потеряло управление, выехало на встречную полосу юзом. Где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Исузу, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

Пассажира доставили в больницу со сломанными ребрами, мужчину тоже госпитализировали и в карете "скорой" реанимировали его сердце. Однако, он скончался, так и не доехав до медучреждения.

Правоохранители начали проверку.