В Ставрополе школьница не дошла до перехода 40 метров и попала под колеса машины

В Ставрополе водитель сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход был в 40 метрах от нее, но она его проигнорировала. Теперь она лечится амбулаторно.

- По предварительным данным, 29 декабря около 21 час на улице Серова водитель автомобиля Лада Гранта совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. 15-летней пострадавшей назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Водителем оказалась 45-летняя местная жительница, которую не привлекали ранее за нарушение ПДД. Сейчас правоохранители проводят проверку, а также привлекли родителей девочки и органы образования.