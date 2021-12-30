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Здоровье30 декабря 2021 8:14

На Ставрополье закупят больше лекарств от COVID-19 для пациентов больниц

Также их получают те, кто лечится амбулаторно и на дому
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить запасы лекарств от коронавируса, новые партии закупят в ближайшее время. Их получают пациенты больниц, те, кто проходит амбулаторное лечение, а также те, кто остался дома. В основном это пожилые граждане.

- Если новый штамм распространится в нашей стране, можно ожидать, что вырастет спрос на средства индивидуальной защиты, медикаменты. Надо учитывать это и уже сейчас формировать резервы, - заявил Владимиров.

Он попросил подключить волонтеров к распространению лекарств, а также сформировать запасы медицинского кислорода для пациентов региональных больниц.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе заболели 255 человек, практически тысяча ставропольцев выздоровели от коронавируса.