На Ставрополье закупят больше лекарств от COVID-19 для пациентов больниц

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить запасы лекарств от коронавируса, новые партии закупят в ближайшее время. Их получают пациенты больниц, те, кто проходит амбулаторное лечение, а также те, кто остался дома. В основном это пожилые граждане.

- Если новый штамм распространится в нашей стране, можно ожидать, что вырастет спрос на средства индивидуальной защиты, медикаменты. Надо учитывать это и уже сейчас формировать резервы, - заявил Владимиров.

Он попросил подключить волонтеров к распространению лекарств, а также сформировать запасы медицинского кислорода для пациентов региональных больниц.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе заболели 255 человек, практически тысяча ставропольцев выздоровели от коронавируса.