В 2022 году на развитие медицины и образования на Ставрополье направят 16 млрд

Власти Ставропольского края в 2022 году потратят 16 миллиардов рублей на реализацию региональных программ развития здравоохранения, ЖКХ, образования и т.д. Об этом во время рабочей поездки в Пятигорск рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

- В следующем году на курортах Ставрополья, во всем крае продолжатся масштабные работы в рамках федеральных и региональных программ. Краевые бюджетные инвестиции в строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, ЖКХ на Ставрополье в 2022-м составят более 16 миллиардов рублей, - заявил политик.

Он прибыл в Пятигорск, чтобы проверить, насколько успешно реализовывали выделенные средства на восстановление школ, общественных мест и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольский край прибыла спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она посетила города-курорты и поговорила с губернатором об освоении бюджетных средств в рамках программы развития Кавминвод.