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Общество10 января 2022 7:20

Житель Ставрополья погасил налоговую задолженность ради полета в Египет

Его семья полетела на новогодние праздники в теплую страну, а мужчину не пропустили на контроле, и билет сгорел
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП по Ставропольскому краю рассказали, что налоговый должник для того, чтобы полететь в Египет с семьей, за один раз выплатил 120 тысяч рублей. Его остановили в аэропорту из-за запрета на пересечение границы. Семья мужчины отправилась в теплую страну, а сам должник пошел к приставам.

- После разъяснений сотрудников службы гражданин осознал, что вылет возможен только после оплаты всей суммы задолженности. Спустя час 120 тысяч рублей были оплачены предпринимателем, и мужчина вылетел на последнем "новогоднем" рейсе на Красное море, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция региона напомнила об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Причем наказание распространяется не только на "производителей" бумаг, но и на покупателей.