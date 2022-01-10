В новогодние праздники ГИБДД Ставрополья поймала 308 пьяных водителей

В Ставропольском крае за время новогодних каникул с 30 декабря по 9 января остановили и отстранили от вождения 308 автомобилистов - они были пьяны за рулем. За подобное нарушение можно лишиться прав управления и получить большой штраф.

Среди них 34 человека были задержаны за повторное нетрезвое вождение. За подобный проступок можно получить до двух лет лишения свободы.

Полицейские работали в усиленном режиме все праздники, сейчас сотрудники перешли в штатный режим работы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как в Дагестане две несовершеннолетние девушки угнали и разбили чужую машину. Они взяли автомобиль у мужчин, с которыми отдыхали в сауне, чтобы "покататься".