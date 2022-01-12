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Здоровье12 января 2022 5:18

За сутки на Ставрополье количество зараженных COVID-19 подскочило до 293 человек

После праздников количество заболевших начало расти
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На утро 12 января в Ставропольском крае выявили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных резко возросло: к утру 10 января медики фиксировали 193 заболевших, а к 11 января - 240.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 698 пациентов региональных больниц, 12 человек скончались. Губернатор края Владимир Владимиров принес свои соболезнования.

- Кампания по вакцинации постепенно приближает наш край к достижению коллективного иммунитета. Ежедневные показатели прививок подрастают после праздников, однако работы предстоит еще немало, - заявил глава Ставрополья.

За сутки от коронавируса иммунизировались 5,5 тысяч человек.