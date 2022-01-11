В Ингушетии нашли первого зараженного "омикроном" на всем Северном Кавказе

Сейчас в России "омикрон" выявили в 13 территориях Фото: Иван МАКЕЕВ

11 января в правительстве России прошло заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом, где выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что за время новогодних праздников медики выявили новые случаи заражения новым штаммом "омикрон" - более заразным видом вируса.

Сейчас число зараженных увеличилось в три раза и составило 305 человек. Чиновница рассказала, в какие регионах нашли заболевших.

- Случаи "омикрона" зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах РФ. В первую очередь это, конечно, столичные регионы. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская область, Башкортостан, в Ингушетии, Рязанской, Нижегородской областях, - рассказала Попова.

Ингушетия стала первой республикой Северного Кавказа, где нашли и подтвердили "омикрон". В Ставропольском крае не выявили ни одного заболевшего, но при этом граждан с подозрительными симптомами проверяют конкретно на новый штамм.

Есть информация, что зараженный в Ингушетии - молодая девушка 23 лет, к тому же еще и беременная. Она не покидала республику, но вполне могла заразиться от туриста или просто гостя из других регионов России.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае. После непродолжительного падения количество инфицированных снова начало расти каждые сутки. Антилидером заболеваемости стал Ставрополь - здесь медики зафиксировали 60 новых случаев заражения.

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