Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 7:11

Ставрополец заплатил штраф в 2 млн за попытку дать взятку должностному лицу

Он хотел незаконно получить документы о продолжении работы в качестве предпринимателя
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В УФССП по Ставропольскому краю сообщили, что приставы взыскали штраф 2 миллиона рублей с местного жителя за попытку дать взятку должностному лицу. Ему дали возможность платить по частям, но тот перестал вносить деньги вовремя. Тогда ему пригрозили более строгим наказанием.

- Занимаясь животноводством, гражданин предложил должностному лицу за определенную сумму подготовить необходимую документацию для продолжения ведения предпринимательской деятельности. При передаче незаконного денежного вознаграждения взяткодатель был задержан, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мужчина оплатил налоговый долг в 120 тысяч рублей за час, когда его не пустили в Египет с семьей. Он моментально погасил задолженность и успел купить последний "новогодний" билет в теплую страну.