Администрация Минераловодского округа подтвердила отставку Сергея Перцева

Администрация Минераловодского городского округа подтвердила информацию об отставке главы ведомства Сергея Перцева. Он сложил полномочия 12 января 2022 года, причиной стало состояние здоровья.

- Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно, - рассказал Перцев.

Исполняющим обязанности главы округа стал первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Городний.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Перцева несколько раз пытались сместить с поста после коррупционного скандала. Разбирательство шло несколько лет, и мужчина получил обвинительный приговор. Его должны были лишить кресла главы округа после коллективного решения депутатов Минвод. Однако ни один из 37 чиновников не проголосовали против Перцева