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Общество12 января 2022 13:28

В 2021 году на Ставрополье зарегистрировали рождение 26 тысяч детей

Мальчиков оказалось на тысячу больше, чем девочек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае к концу 2021 года родились более 26 тысяч детей, об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГСа. Причем мальчиков оказалось больше, чем девочек - на тысячу человек.

313 родителей родили двойняшек, а еще в четырех семьях появились тройняшки. Первым зарегистрированным в 2022 году ребенком стал мальчик Михаил. Также в ведомстве поделились редкими именами: в Ставропольском крае появились пятеро Добрынь, Эльбрус, Талья, Евника, Эльза и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставрополя планируют обеспечить бюджетными местами в детских садах 80% дошкольников. Срок достижения цели - 2035 год.