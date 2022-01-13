Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 6:45

За 2021 год в Пятигорске более четырех тысяч автомобилистов нарушили ПДД

Они игнорировали правила остановки и парковки, за это на них составили административные материалы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Пятигорске сотрудники ГИБДД в 2021 году составили более 4 тысяч административных материалов за нарушение правил остановки и стоянки. Автомобилисты получили наказание за парковку на пешеходных переходах, местах для инвалидов и т.д.

Неправильно припаркованный автомобиль могут забрать на штрафстоянку, а водитель может получить штраф за нарушение ПДД.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за время новогодних праздников полиция останавливала нетрезвых водителей. Некоторых поймали за повторное нарушение, поэтому они стали фигурантами уголовных дел.