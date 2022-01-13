За 2021 год в Пятигорске более четырех тысяч автомобилистов нарушили ПДД

В Пятигорске сотрудники ГИБДД в 2021 году составили более 4 тысяч административных материалов за нарушение правил остановки и стоянки. Автомобилисты получили наказание за парковку на пешеходных переходах, местах для инвалидов и т.д.

Неправильно припаркованный автомобиль могут забрать на штрафстоянку, а водитель может получить штраф за нарушение ПДД.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за время новогодних праздников полиция останавливала нетрезвых водителей. Некоторых поймали за повторное нарушение, поэтому они стали фигурантами уголовных дел.