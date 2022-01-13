Автомобилистов Ставрополья призвали быть осторожными на дорогах из-за снега

В Госавтоинспекции Ставропольского края предупредили об опасной ситуации, которая складывается на региональных дорогах из-за непогоды. В регион пришел снег, дороги стали скользкие, видимость упала.

- В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники проверяют состояние магистральных направлений и мониторят ситуацию на дорогах, чтобы помочь в случаи аварии. Сейчас в регионе осадки, температура воздуха упала до -8 градусов. Непогода может стать причиной пробок в городах и на трассах.