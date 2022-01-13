Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 6:48

Автомобилистов Ставрополья призвали быть осторожными на дорогах из-за снега

Непогода пришла в регион, дороги стали скользкие, упала видимость
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Госавтоинспекции Ставропольского края предупредили об опасной ситуации, которая складывается на региональных дорогах из-за непогоды. В регион пришел снег, дороги стали скользкие, видимость упала.

- В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники проверяют состояние магистральных направлений и мониторят ситуацию на дорогах, чтобы помочь в случаи аварии. Сейчас в регионе осадки, температура воздуха упала до -8 градусов. Непогода может стать причиной пробок в городах и на трассах.