Метель и порывы ветра до 25 метров в секунду придут на Ставрополье в субботу

Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что к субботе 15 января в регионе начнется сильная метель с порывами ветра до 28 метров в секунду. Температура воздуха упадет до -5 градусов днем и -7 - ночью.

Особенно сильный ветер ожидается в краевом центре: порывы смогут достигать 25-28 метров в секунду. Причиной смены погоды стала смена воздушных масс в период с 13 по 16 января.

Уже сейчас на Ставрополье выпал снег. Дороги стали скользкие, видимость упала. Госавтоинспекция региона предупредила водителей об опасности. Пешеходам также нужно соблюдать осторожность и ПДД: тормозной путь автомобиля увеличивается из-за малого сцепления с трассой.