На Ставрополье назвали главное условие возвращения системы QR-кодов

Губернатор проводит ежегодную январскую пресс-конференцию Фото: Елена БЕРГ

13 января во время пресс-конференции губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщили, что возвращение системы QR-кодов в регионе зависит от заболеваемости. По словам губернатора, если медики зафиксируют кратное сокращение свободных ковид-коек, то коды придется вернуть.

- QR-коды не будут возвращать на Ставрополье пока не будет кратного роста занятых ковид-коек. Будем увеличивать запас лекарств, - заявил глава региона.

Сейчас в Ставропольском крае нашли несколько инфицированных новым штаммом "омикрон", который считается более заразным и опасным. Первый случай заражения выявили в Ингушетии, теперь к ряду регионов с инфицированными присоединилось и Ставрополье.

На сегодняшний день медики зафиксировали 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом почти тысяча пациентов региональных больниц смогли побороть болезнь и вернуться домой. Смертность остается на одном месте - около 10 человек в сутки умирают от COVID-19.

Напомним, указ губернатора отменил действие QR-кодов до 20 января.