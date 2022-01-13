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Здоровье13 января 2022 8:11

На Ставрополье назвали главное условие возвращения системы QR-кодов

Губернатор региона Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической обстановке после праздников
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор проводит ежегодную январскую пресс-конференцию

Губернатор проводит ежегодную январскую пресс-конференцию

Фото: Елена БЕРГ

13 января во время пресс-конференции губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщили, что возвращение системы QR-кодов в регионе зависит от заболеваемости. По словам губернатора, если медики зафиксируют кратное сокращение свободных ковид-коек, то коды придется вернуть.

- QR-коды не будут возвращать на Ставрополье пока не будет кратного роста занятых ковид-коек. Будем увеличивать запас лекарств, - заявил глава региона.

Сейчас в Ставропольском крае нашли несколько инфицированных новым штаммом "омикрон", который считается более заразным и опасным. Первый случай заражения выявили в Ингушетии, теперь к ряду регионов с инфицированными присоединилось и Ставрополье.

На сегодняшний день медики зафиксировали 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом почти тысяча пациентов региональных больниц смогли побороть болезнь и вернуться домой. Смертность остается на одном месте - около 10 человек в сутки умирают от COVID-19.

Напомним, указ губернатора отменил действие QR-кодов до 20 января.