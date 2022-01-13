На Ставрополье нашли первых зараженных штаммом "омикрон"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные медики нашли первых зараженных штаммом коронавируса "омикрон". Он более заразен, чем обычный вирус, и хуже переносится. Инфицированных нашли в 14 регионах России, в том числе - Ингушетии.

- Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно, - заявил Владимиров.

За сутки в Ставропольском крае заболели 352 человека, практически тысяча граждан смогли побороть коронавирус, 10 человек скончались.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что федеральные власти выделили 400 миллионов рублей для борьбы с "омикроном" в Ставропольском крае.