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Здоровье13 января 2022 5:15

На Ставрополье нашли первых зараженных штаммом "омикрон"

Сейчас они находятся под наблюдением врачей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что региональные медики нашли первых зараженных штаммом коронавируса "омикрон". Он более заразен, чем обычный вирус, и хуже переносится. Инфицированных нашли в 14 регионах России, в том числе - Ингушетии.

- Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно, - заявил Владимиров.

За сутки в Ставропольском крае заболели 352 человека, практически тысяча граждан смогли побороть коронавирус, 10 человек скончались.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что федеральные власти выделили 400 миллионов рублей для борьбы с "омикроном" в Ставропольском крае.