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Здоровье13 января 2022 5:11

На Ставрополье за сутки медики зафиксировали 352 случая заражения COVID-19

Количество заболевших резко возросло
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедшие сутки в Ставропольском крае медики зафиксировали 352 новых случаев коронавирусной инфекции. Также из региональных больниц выписали 930 выздоровевших пациентов, 10 человек, к сожалению, скончались.

Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. После новогодних праздников количество заболевших коронавирусом сильно возросло, а в России распространяется заразный штамм "омикрон". В регионе уже нашли первых инфицированных "омикроном".

- Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Минздрав Ставрополья начинает кампанию вакцинации детей и подростков. Чем опасна иммунизация для юных ставропольцев - читайте в нашем материале.