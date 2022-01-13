На Ставрополье за сутки медики зафиксировали 352 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Ставропольском крае медики зафиксировали 352 новых случаев коронавирусной инфекции. Также из региональных больниц выписали 930 выздоровевших пациентов, 10 человек, к сожалению, скончались.

Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. После новогодних праздников количество заболевших коронавирусом сильно возросло, а в России распространяется заразный штамм "омикрон". В регионе уже нашли первых инфицированных "омикроном".

- Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно, - заявил Владимиров.

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