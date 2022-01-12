Минздрав Ставрополья рассказал об особенностях вакцинации детей против коронавируса

Первая партия вакцины для детей поступит в конце января.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В конце января 2022 года на Ставрополье поступит первая партия «детской» вакцины от коронавирусной инфекции. «КП-Ставрополь» выяснила, когда стартует и как будет проходить прививочная кампания среди детей и подростков.
Как рассказали в Минздраве Ставропольского края, подготовка к иммунизации детского населения региона проводится по поручению главного оперштаба страны.
На данный момент на педиатрических участках поликлиник ведется формирование списков детей, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Прикрепленные к школам медработники проводят среди родителей разъяснительную работу о необходимости вакцинации, собирают бланки добровольного согласия на прививку. Добровольное согласие подписывают родители детей в возрасте 12-14 лет, с 15 лет подросток принимает решение о вакцинации самостоятельно.
Медицинские учреждения также активно готовятся к старту прививочной кампании.
- Разрабатываются проекты приказов, определяются ответственные за проведение иммунизации медицинские работники, - рассказали корреспонденту «КП-Ставрополь» в пресс-службе Минздрава СК. - Также определяется состав прививочных бригад, проводящих иммунизацию как на базе медицинских организаций, так и в организованных детских коллективах.
Помимо этого, в крае проводится закупка морозильного оборудования, необходимого при транспортировке и хранении вакцины.
Напомним, 24 ноября 2021 года вакцина от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М») была зарегистрирована в Минздраве России.
Ранее «КП-Ставрополь» сообщала о том, что вирусологи считают вакцинацию школьников необходимой.
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