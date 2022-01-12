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Здоровье12 января 2022 11:50

Ставрополье получило 400 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с "омикроном"

На эти средства создадут резерв медикаментов и закупят новое оборудование
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание с членами краевого кабмина и руководителями министерств и ведомств по вопросам развития здравоохранения. Ключевой темой стало противодействие распространению штамма "омикрон" в регионе.

- Решением Премьер-министра РФ Ставрополью выделено дополнительно 400 миллионов рублей. Эти средства помогут обновить компьютерные томографы в 5 муниципальных образованиях края, приобрести 7 рентгенографических станций, а также 2 стационарных газификатора, - заявил губернатор.

Он распорядился составить график работ и следить за его соблюдением. Также компетентные ведомства должны создать резерв лекарств против коронавируса и подготовить медучреждения к наплыву зараженных. Штамм "омикрон" считается более заразным.

На сегодняшний день медики Ставрополья зафиксировали 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Пока что в регионе не выявили ни одного больного штаммом "омикрон", единственный случай выявили в Ингушетии.