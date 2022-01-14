Губернатор подписал указ о режиме повышенной готовности из-за ветра с 13 января

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра, который ожидается в ближайшие дни. Синоптики говорят, что порывы достигнут 30 метров в секунду, что можно считать бураном. При этом будет метель и гололед.

Указ подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Особый режим начал действовать с 12 часов 13 января. Пока что ветер не поднялся.

Введение режима повышенной готовности нужно для оперативного реагирования на ЧП. Коммунальщики и спасатели готовы быстро оказать помощь гражданам и их имуществу. От ветра могут упасть ветки и целые деревья, оборваться провода ЛЭП.

Указ будет действовать до особого распоряжения.