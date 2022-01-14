В Ставрополе опровергли слухи о незаконной вырубке деревьев

В администрации Ставрополя успокоили горожан насчет вырубки деревьев на территории одного из некоммерческих товариществ. В социальных сетях появилось видео обеспокоенных граждан, которые подумали, что рабочие незаконно валят лес.

В мэрии пояснили, что происходит санитарная вырубка леса. Насаждения избавляют от сухостоя, а здоровые деревья не трогают. Все работы проводятся в рамках задания, данного муниципалитетом, и контролируется специалистами.

Ранее губернатор Ставропольского края отметил интерес населения к вопросам экологии. Во время пресс-конференции 13 января он рассказал о состоянии лесонасаждений в регионе и заверил, что кампания озеленения идет и не будет сворачиваться.

"КП-Северный Кавказ" писала о строительстве объездной дороги Ставрополя. По словам Владимирова, трасса пройдет по краю Русского леса без серьезного ущерба для заказника. Но сейчас сложно сказать наверняка, как именно пройдет маршрут - сначала нужно провести экспертизы.