Объездная дорога Ставрополя пройдет по краю заказника без массовой вырубки леса

Сначала проведут экологические экспертизы и создадут проект. Фото: Иван ВИСЛОВ

13 января губернатор Ставропольского края во время пресс-конференции с журналистами рассказал, как будет проходить строительство объездной дороги Ставрополя. Он заверил, что заказник, через который пройдет трасса, не пострадает.

Сначала проведут экологические экспертизы, создадут проект. Известно, что дорога пройдет по кромке Русского леса и будет извилистой - таким образом удастся нанести меньший вред деревьям.

- Я не знаю, кто как голосовал за объездную дорогу в Ставрополе. Я сам за рулем и вижу огромную проблему. Мы спроектировали начало развязки Кулакова - Ленина, начали все хорошо и понятно, но выяснили потом, что этот перекресток нужно закрыть на два года - превратить транспортную систему Ставрополя в ад. Проект нужный и важный, но пока не будет дублера, он не осуществим, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что изначально предложенный вариант объездной дороги сможет разгрузить "артерии" краевой столицы - проспект Кулакова, улицы Ленина и Доваторцев, а также другие дороги в Промышленном районе и в центре города.

Жители Ставрополя отвергли идею строительства через заказники, посчитав, что этого можно провести строительство по другому маршруту.