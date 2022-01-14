«Россети Северный Кавказ» в 2021 году выявили в Северной Осетии хищения электроэнергии на сумму более 53 млн рублей

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«Россети Северный Кавказ» в 2021 году выявили в Северной Осетии 221 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Благодаря регулярным рейдовым проверкам энергетикам филиала «Севкавказэнерго» совместно с сотрудниками правоохранительных органов удалось пресечь факты хищения ресурса в объёме почти 9,2 млн киловатт-часов. Это сопоставимо с шестидневным энергопотреблением города Владикавказа с численностью населения более 300 тысяч человек.

Сумма ущерба электросетевому комплексу Северной Осетии составила 53,3 млн рублей. Из общего объема хищений порядка 48,2 млн рублей (почти 8 млн киловатт-часов) приходится на бездоговорное потребление ресурса путем самовольного подключения к сетям или при отсутствии заключенных договоров энергоснабжения. По всем фактам энергетики составили акты о неучтенном потреблении. Сведения переданы в правоохранительные органы республики для принятия дальнейших мер.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» напоминают: несанкционированное подключение к сетям – это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая может стать причиной отключений и скачков напряжения, то есть снижения надежности электроснабжения республики. При этом самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности, а значит с риском для здоровья и жизни.

Кроме того, неучтенное потребление ресурса и самовольное подключение к электрическим сетям влечет штрафные санкции: для граждан – в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии возможна уголовная ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.