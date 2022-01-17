Пострадавшие от урагана на Ставрополье получат выплаты по 10 тысяч рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадавшим от ураганного ветра ставропольцам компенсируют материальный ущерб и выплатят по 10 тысяч на человека. Деньги смогут получить собственники домов, которые сильно пострадали.

- Средства им мы компенсируем. При серьезных повреждениях – работы проводит краевой фонд капремонта. Частным домовладениям окажем помощь кровельными материалами. Для этого владельцам необходимо обратиться в органы местного самоуправления, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о последствиях урагана в Ставропольском крае. 15 января глава региона объявил о режиме ЧС: ветер вырывал из земли дорожные знаки и деревья, опрокидывал ГАЗели и срывал крыши. В Ставрополе сняли на видео, как ураган вырвал балкон в квартире многоэтажного дома.

Сейчас в Ставропольском крае ветер стих, на сегодняшний день синоптики фиксируют западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Во время урагана они достигали более 30 метров в секунду.