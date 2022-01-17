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Общество17 января 2022 6:18

Ставрополь к 9 утра парализовали 9-балльные пробки из-за снега

Наиболее сложная ситуация сложилась на центральных улицах города
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе к 9 утра 17 января образовались 9-балльные пробки. Причиной стал снегопад: осадки завалили проезжую часть, пешеходные дорожки, дворы. Снегоуборочная техника работает, но пока не справляется с объемами снега.

Наиболее затрудненное движение в центре города, по улицам Лермонтова, Артема, Ленина, Мира. Полностью встало движение по Вавилова и Фрунзе, Железнодорожной улице, Доваторцев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об урагане, который обрушился на Ставрополье и нанес серьезный ущерб. Ветер с порывами около 30 метров в секунду сорвал крыши с многоквартирных и частных домов, повалил множество деревьев (многие из которых упали на автомобили ставропольцев), вырвал провода ЛЭП.

Тогда же началась метель.