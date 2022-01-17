Житель Левокумского округа до смерти забил пожилую знакомую железной тростью

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против жителя Левокумского муниципалитета возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По данным следствия, ночью с 9 на 10 января текущего года между подозреваемым и его знакомой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил металлической тростью по голове и телу потерпевшей. Получив закрытую черепно-мозговую травму, 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали, опросили свидетелей, осмотрели место преступления. Сейчас расследование продолжается, после материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что известно об убийце ребенка в Кисловодске. Малышу было всего полтора года, его тело с 9 ножевыми ранениями нашли жильцы в пятиэтажном общежитии на залитой кровью лестничной площадке.