Полиция Ставрополя начала проверку всех школ после информации о закладке бомбы

Полиция Ставрополя начала массовую проверку всех школ города после сообщений о минировании. В сети говорили о том, что все учреждения начали эвакуацию, но это не подтвердилось. Пока что четвертый раз эвакуировали школу №24.

Правоохранительные органы получили несколько сообщений о минировании образовательных организаций. Уже несколько дней подряд они выезжают к школам, проверяют их и убеждаются о ложном вызове. Уроки сорваны, дети не могут нормально начать четверть.

Школу №24 эвакуируют регулярно. После третьего сообщения о "минировании" якобы потребовали 20 тысяч долларов в обмен на отключение бомбы. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров 13 января во время встречи с журналистами.