На Ставрополье за четыре дня полиция поймала 800 пешеходов-нарушителей

ГИБДД Ставропольского края в рамках операции "Пешеход" пресекла более 800 случаев нарушения ПДД со стороны пешеходов. Они переходили дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Мероприятие проходило с 14 по 17 января. Полицейские напомнили, что в 2021 году с участием пешеходов произошло 558 ДТП, в которых погибли 77 человек. Еще 511 оказались в больнице с травмами.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о таком случае. в Михайловске водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу, и скрылся с места преступления. В итоге злоумышленником оказался 49-летний житель Михайловска. Выяснилось, что сразу после ДТП подозреваемый продал машину в соседнюю республику. Мужчину задержали.