На Ставрополье развернут 1,5 тысячи дополнительных ковид-коек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава Ставрополья сообщил, что в ближайшее время региональные власти планируют расширить коечный фонд и сделать запас медикаментов против коронавируса.

- Решен вопрос с обеспечением медучреждений кислородом. К действующим 3,4 тысячи "ковид-коек" мы готовы развернуть еще до 1,5 тысячи. За последние месяцы в крае утроен запас лекарственных средств для амбулаторных пациентов. Дополнительно на эти цели планируем направить еще более 200 миллионов рублей, - рассказал Владимиров.

На сегодняшний день в регионе свободы 28% коек. Однако 18 января Ставрополье установило абсолютный антирейтинг за всю пандемию коронавируса - за сутки медики зафиксировали 547 новых случаев заражения COVID-19.