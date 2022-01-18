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Здоровье18 января 2022 15:06

В Чечне зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

Ситуация под контролем, заявили в Роспотребнадзоре республики
Евгения СОКОРЕВА
Евгения СОКОРЕВА
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В Чечне 18 января 2022 года был зарегистрирован первый выявленный случай омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Жителей Чечни еще раз призвали соблюдать ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19 в регионе.

- Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, - сказано в сообщении управления.

На сегодня «Омикрон» выявлен уже во всех регионах СКФО, кроме Кабардино-Балкарии. В Ставропольском крае - 2 случая, в Ингушетии - 2 случая, в Северной Осетии - 2 случая, в Дагестане и Карачаево-Черкесии - по одному случаю омикрон-штамма.

Кстати, «Комсомольская правда в Ставрополе» узнала, как именно Ставропольский край подготовился ко встрече с «Омикроном».