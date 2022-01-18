Самый заразный вирус после кори: как Ставрополье подготовилось к распространению «Омикрона»

Его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 января 2022 года на Ставрополье выявили первые случаи омикрон-штамма коронавируса. И на этом фоне 18 января был установлен абсолютный антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки (+547 случая).

Американский медик Хойен назвал «Омикрон» самым заразным вирусом в истории после кори. Российские ученые подтверждают высокую контагиозность нового штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно заявила, что его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами COVID-19.

«Комсомольская правда в Ставрополе» решила узнать, насколько край готов ко встрече с этим «монстром»?

ИЗ АЭРОПОРТА - В СТАЦИОНАР

Новый штамм коронавируса «Омикрон» появился в Южной Африке, откуда его «развезли» по миру путешественники и контактировавшие с ними. Так что теперь в международном аэропорту Минеральных Вод проверяют всех пассажиров, прибывающих на Ставрополье авиарейсами из Стамбула и Дубая, которые могут быть стыковочными при перелете из стран Африки.

Дополнительно отработано взаимодействие с пограничной службой и уже организована работа по отбору проб с участием специалистов краевого «Центра гигиены и эпидемиологии».

- Определен стационар для изоляции прибывших из неблагополучных стран Африки – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Минераловодская районная больница», при необходимости временная изоляция будет обеспечиваться инфекционными стационарами медицинских организаций Кавказских Минеральных Вод, - рассказали нам в минздраве региона.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Увеличен охват населения тестированием на ковид. На сегодня в крае ПЦР-тесты делает 31 лаборатория, в том числе 22 - в системе здравоохранения, шесть частных, две лаборатории учреждений федерального медико-биологического агентства и одна при Роспотребнадзоре. Помимо этого исследования проводят четыре сетевые коммерческие лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге, имеющие в крае пункты для отбора проб биологического материала. В ноябре 2021-го была открыта лаборатория в Ипатовской районной больнице. Готовится к открытию еще одна в Александровской райбольнице.

- С учетом сменности работы мощность ставропольских лабораторий составляет 7722 исследования в сутки, с учетом сетевых лабораторий – до 9200, что обеспечивает выполнения показателя тестирования – 337,4 на 100 тысяч населения, - продолжают в министерстве.

КОЕЧНЫЙ ФОНД

Сейчас функционирует 3770 ковид-коек, в том числе 436 реанимационных. 71% фонда обеспечен кислородной поддержкой. На 13 января коечный фонд был свободен на 34%. И резерв фонда составил 26% (1400 коек).

- Обеспечена готовность стационаров к развертыванию дополнительных коечных мощностей со сроком открытия инфекционных коек на прием пациентов не более 7 дней от момента принятия решения о маневре коечным фондом, в том числе готовность резервных коек для лечения детей с ковид-ассоциированными состояниями, - обратили внимание в минздраве СК.

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ БОЛЬНЫМ ДОМОЙ

В полной готовности амбулаторные службы, заявляют в краевом минздраве, готовые к возможным пиковым нагрузкам и лекарственному обеспечению пациентов с первых суток лечения. Задействован дополнительный транспорт для бесконтактной доставки больным домой препаратов для лечения COVID-19.

- Приняты меры по наращиванию потенциала колл-центров, обучению немедицинского персонала для обеспечения начального этапа дифференциальной диагностики, дистанционного мониторинга амбулаторных пациентов с применением опросных чек-листов, - добавляют в ведомстве.

ПОМОЩЬ СТУДЕНТОВ

И продолжается сотрудничество с руководителями учебных заведений высшего и среднего профессионального образования для привлечения студентов в колл-центры и студентов-волонтеров для доставки лекарств.

Напомним, что «Омикрон» добрался и до соседних с краем регионов: в Ингушетии и Северной Осетии по два случая заражения, один случай в Карачаево-Черкесии и еще один в Дагестане.

В Ставропольском крае в этих условиях ожидают рост заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели, комментируют в министерстве здравоохранения региона.

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