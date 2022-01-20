90 единиц спецтехники расчистили 13 тысяч тонн снега в Ставрополе

В администрации Ставрополя рассказали, что к 20 января из города вывезли 13 тысяч тонн снега. На дорогах работают 90 снегоуборочных машин, который выполняют просыпку, а потом начинают уборку.

- В первую очередь расчищают пути, по которым проходит общественный транспорт, особое внимание уделяется улицам с крутыми спусками и подъемами, от обильных осадков чистят подъезды к социальным объектам, - сказано в сообщении мэрии краевого центра.

21 января, по прогнозам синоптиков, Ставрополь ожидает небольшая оттепель. Однако это грозит таянием снега и образованием гололеда.

А с началом выходных последует снег с дождем. Настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам строго соблюдать правила дорожного движения.