В выходные на Ставрополье придет потепление до +4 с мокрым снегом

В Ставропольском крае в субботу и воскресенье установится теплая влажная погода. 22 января днем температура воздуха достигнет +4 градусов, ночью будут заморозки до -6 градусов. Синоптики обещают дождь и снег, в зависимости от округа региона.

23 января, в воскресенье, ситуация похожая: днем +4, ночью до -7. Местами мокрый снег. При этом ветер не сильный, порывы достигнут максимум 10 метров в секунду. Для сравнения, ураганный ветер, который нанес большой ущерб Ставрополью, имел порывы больше 30 метров в секунду.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе над расчисткой снега работают 90 спецмашин. Они убрали и вывезли больше 13 тысяч тонн снега с улиц краевого центра.