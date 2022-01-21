В 2022 году ЕГЭ на Ставрополье пройдет в штатном режиме

Заместитель министра образования Наталья Лаврова сообщила во время брифинга, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники, а не только те, кто собирается поступать в университет.

- В настоящее время проведение ЕГЭ планируется в штатном режиме, процедура не изменилась. В каждом пункте проведения экзаменов будет осуществляться видеонаблюдение, сдача пройдет в присутствии общественных наблюдателей. Все рекомендации Роспотребнадзора будут соблюдаться с учетом эпидситуации в крае, - рассказала Лаврова.

Экзамены начнутся 26 мая и продлятся до 2 июля. Существует досрочный период сдачи, который проходит 21 марта, а также время для пересдачи - в сентябре.

Также Лаврова рассказала, что школьники будут учиться очно и не уйдут на "дистант" до распоряжения губернатора.