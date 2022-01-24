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Общество24 января 2022 6:19

На Ставрополье за неделю полиция остановила 140 пьяных водителей

17 из них ранее уже попадались на нарушении закона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что за прошедшую неделю полиция выявила и остановила 140 нетрезвых водителей за рулем. С 17 по 23 января проводили рейды, чтобы снизить количество ДТП по вине пьяных автомобилистов.

17 задержанных повторно нарушили ПДД, за это на них составили протокол и завели уголовные дела.

- Дорожно-транспортных происшествий (в которых погибли или получили травмы люди) с участием нетрезвых водителей за прошедшую неделю не зарегистрировано, - сказано в сообщении ведомства.

Также в ведомстве напомнили, что наказанием за нетрезвое вождение может стать штраф, лишение прав управления автомобилем и даже тюремный срок.