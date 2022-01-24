На Ставрополье за неделю полиция остановила 140 пьяных водителей

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что за прошедшую неделю полиция выявила и остановила 140 нетрезвых водителей за рулем. С 17 по 23 января проводили рейды, чтобы снизить количество ДТП по вине пьяных автомобилистов.

17 задержанных повторно нарушили ПДД, за это на них составили протокол и завели уголовные дела.

- Дорожно-транспортных происшествий (в которых погибли или получили травмы люди) с участием нетрезвых водителей за прошедшую неделю не зарегистрировано, - сказано в сообщении ведомства.

Также в ведомстве напомнили, что наказанием за нетрезвое вождение может стать штраф, лишение прав управления автомобилем и даже тюремный срок.