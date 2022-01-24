В 2021 году количество смертельных ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 30%

В ГИБДД Ставропольского края подвели итоги 2021 года. По данным ведомства, количество смертельных ДТП в регионе сократилось на 23%, число аварий с летальным исходом по вине пьяных водителей - на 30%. На 20% сократилось число пострадавших от нетрезвого вождения.

В правительстве указали, что улучшение результатов связано с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В городах улучшают асфальтовое покрытие, наносят свежую разметку, устанавливают новые светофоры.

Также полиция проводит регулярные рейды на нетрезвых водителей и пешеходов, которые нарушают ПДД. За прошедшую неделю на Ставрополье задержали 140 пьяных автомобилистов, 17 из которых попались повторно.