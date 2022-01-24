Школьники Ингушетии досрочно уйдут на каникулы до 2 февраля из-за "омикрона"

Всех школьников Ингушетии досрочно отправят на каникулы с 25 января. Это связано с эпидемиологической ситуации в республике. Отдыхать они будут до 2 февраля, а после снова придут в классы.

На настоящий момент в Ингушетии выявили 30 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Все за последние сутки медики республики зафиксировали 103 новых инфицированных коронавирусом.

Также смена формата обучения коснется студентов ВУЗов - они перейдут на "дистанционку" до 28 января. А в детских садах будут работать только дежурные группы.

В соседней Северной Осетии с 25 января всех школьников переведут на дистанционный формат обучения. Спортивные школы и учреждения дополнительного образования вовсе закрыли на карантин.