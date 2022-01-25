На Ставрополье остановили плановую диспансеризацию ради борьбы с COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что для повышения эффективности борьбы с коронавирусом придется остановить плановые осмотры и диспансеризацию населения. Он записал видеообращение в официальном инстаграм-аккаунте.

- Ситуация с коронавирусом у нас сложная - большая нагрузка идет на скорую помощь, на поликлиники. С сегодняшнего дня прекратим диспансеризацию и профосмотры и все силы наших врачей направим на борьбу с коронавирусом, - заявил Владимиров.

Отметим, ранее региональные власти говорили, что нагрузка на медиков и коечный фонд возросла несильно, четверть мест для больных коронавирусом остается свободной. За последние сутки в регионе выявили 890 новых случаев заражения ковидом, из больниц выписали 911 человек - они смогли победить болезнь.

Довлеющим штаммом коронавируса на Ставрополье является "омикрон". Им заражаются даже дети, но они легко переносят симптомы болезни.