В Ставрополе зимой спасатели провели 12 проверок на трех озерах

В Ставрополе за несколько месяцев зимы спасатели провели 12 рейдов на водных объектах города, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. Они наблюдали за озером Кравцово, Комсомольским прудом и Елагиным прудом.

За безопасностью населения следили сотрудники МЧС, МВД и казаки. Они останавливали рыбаков и тех, кто просто захотел погулять по замерзшему озеру, и объясняли, где можно спокойно находиться на льду.

Специалисты рассказали, что для прохода хватит толщины льда в 7 см, для катания на коньках - 12 см, массового выезда на коньках - 25 см.

- У всех городских водоемов устанавливают информационные аншлаги о запрете выхода на лед. На главном городском пруду таких знаков 9, на остальных ставропольских водоемах - 38, - рассказали в администрации Ставрополя.