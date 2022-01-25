В 2021 году приставы Ставрополья взыскали алиментов на 273,5 миллионов рублей

Судебные приставы Ставропольского края в 2021 году взыскали более 273,5 миллионов рублей в пользу детей. Оплата алиментов стала приоритетные направлением работы ведомства. Всего УФССП СК взяло в работу 21 тысячу исполнительных производств.

Большая часть тех, кто не платит алименты - мужчины, однако 17% должников являются женщинами. Существует несколько методов принуждения к погашению долга, в числе которых арест имущества, изымание части зарплаты и ограничение водительских прав. Последняя мера оказалась одна из наиболее эффективных.

- В нашем крае на сегодняшний день не могут ездить за рулем 3 781 должник по алиментам. В результате применения этого ограничения в пользу детей в 2021 г. взыскано более 28 млн руб. - сказано в сообщении ведомства.

По итогу года к административной ответственности за неуплату алиментов привлекли 1386 человек, а к уголовной - 542.