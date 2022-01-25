На мужчину, замуровавшего убитого знакомого в бетон, завели 4 уголовных дела

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против 74-летнего мужчины, который убил и забетонировал знакомого в бетон, завели четыре уголовных дела. Он пойдет под суд по статьям "убийство", "кража", "похищение паспорта" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

- По версии следствия, обвиняемый решил убить своего знакомого, который обманным путем склонил написать его расписку о взятии у него денег в долг. Воспользовавшись моментом, когда обманувший его мужчина пришел к нему на производственную территорию, обвиняемый выстрелил ему в грудь из обреза охотничьего ружья, - сказано в сообщении ведомства.

Однако "КП-Северный Кавказ" узнала в суде, что причиной убийства стал конфликт из-за покупки предприятия убийцы.

- Обвиняемый - директор маслозавода в поселке Канглы. Потерпевший в начале января 2021 года приехал к нему на завод и заявил, что хочет купить предприятие. Тот ответил резким отказом, завязался конфликт. В пылу покупатель стал угрожать, что отберет у него маслозавод, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

После убийства он забетонировал тело в бетон, забрал сумку жертвы, а потом отогнал и сжег автомобиль вместе с паспортом.