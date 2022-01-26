На Ставрополье школьникам могут продлить февральские каникулы из-за "омикрона"

Во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что февральские школьные каникулы могут быть продлены. Причина - распространение штамма "омикрон" в регионе.

- Сейчас поручил Минобразования края подготовить предложения о возможности перевода образовательных организаций в формат дистанционного обучения и продления февральских каникул. Варианты должны быть представлены в начале следующей недели. Тогда и примем решение, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что с 28 января в регионе введут ограничения на массовые мероприятия для детей. А также Ставрополье получило детскую вакцину, которой будут прививать несовершеннолетних.