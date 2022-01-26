Школьников Ставрополья могут перевести на "дистанционку" со следующей недели

За последние сутки в регионе коронавирус заболели 863 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал заявление о формате обучения школьников в условиях распространения штамма "омикрон". Он рассказал, что поручил Минобру разработать решение по вопросу перевода всех общеобразовательных учреждений на удаленный формат работы.

- Сейчас поручил Минобразования края подготовить предложения о возможности перевода образовательных организаций в формат дистанционного обучения и продления февральских каникул. Варианты должны быть представлены в начале следующей недели. Тогда и примем решение, - заявил Владимиров.

Причиной таких действий он назвал "омикрон", которым все чаще болеют дети. Это более заразная мутация коронавируса, но стоит отметить, что юные ставропольцы гораздо легче переносят симптомы болезни - иногда их вовсе нет.

Также Владимиров акцентировал внимание на том, что переход на другой формат учебы не должен нанести ущерб подготовке выпускников к ЕГЭ. "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году экзамен состоится для всех 11-классников с учетом санитарных норм.

Во время заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что из-за эпидемиологической ситуации с 28 января вводятся ограничения на массовые детские мероприятия.

- К слову, на Ставрополье становится доступной вакцинация для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник-М" - 1900 доз. Иммунизация будет проводиться только на добровольной основе, с согласия родителей или законного представителя, - подытожил глава Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация детей от коронавируса в Ставропольском крае 2022: с какого возраста, когда начнется, где сделать, чем прививают

Врач-иммунолог рассказал, как пройдет вакцинация детей от коронавируса в Ставропольском крае 2022 (подробнее)