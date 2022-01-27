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Здоровье27 января 2022 5:35

162 человека госпитализировали с коронавирусом на Ставрополье за сутки

Регион обновил антирекорд заболеваемости, впервые перейдя порог в тысячу зараженных
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за последние сутки медики госпитализировали 162 человека с коронавирусной инфекцией. Они заняли свободные ковид-койки в медучреждениях. К утру 27 января в регионе выявили 1031 новый случай заражения вирусом.

Из больниц выписали 808 человек, они смогли победить коронавирус. К сожалению, 10 ставропольцев скончались. Губернатор региона принес соболезнования родным и близким умерших.

- Снизить угрозу со стороны вируса помогает вакцинация. Полный курс иммунизации двумя компонентами прошли уже 1 миллион 49 тысяч наших земляков, - заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

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