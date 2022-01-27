На Ставрополье в 2022 году в 21 ДТП пострадал 21 пешеход

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что за январь 2022 года произошло 21 ДТП с участием пешеходов. В авариях пострадали 21 пешеход, один человек погиб. Практически ежедневно водители допускают наезд на тех, кто пересекает проезжую часть.

Поэтому полиция дает старт кампании профилактических мероприятий "Пешеход". Сотрудники правопорядка будут останавливать тех, кто пересекает проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

- Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает, что пешеходы несут ответственность за нарушение правил дорожного движения наравне с водителями. За переход проезжей части в неустановленном месте на гражданина будет составлен административный материал, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что женщине-водителю, которая насмерть задавила годовалого малыша, ужесточили приговор. Теперь вместо двух лет лишения свободы она проведет три года в колонии-поселении.